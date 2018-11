Lazio, Inzaghi: "Inter superiore, niente alibi"

29/10/2018

Ai fine gara, Simone Inzaghi rende merito all'Inter. "Sono stati superiori - ha ammesso l'allenatore della Lazio - Abbiamo creato occasioni, ma non possiamo concedere quei gol. Siamo stati in partita, però non puoi permetterti di prendere gol come abbiamo fatto con il primo. Dopo il vantaggio non abbiamo avuto una grande reazione, ma non ricordo parate di Strakosha mentre ne ricordo di Handanovic. Non cerchiamo alibi, dovevamo fare di più".