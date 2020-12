Lazio, Inzaghi: "Contro la prima della classe servirà una prova importante"

"Il 2020 è iniziato con la vittoria della Supercoppa di Riad, poi siamo tornati in Champions League dopo 20 anni. L’emergenza sanitaria ci ha penalizzati, considerando ovviamente l’assenza dei tifosi laziali all’Olimpico. Quest'anno solare ci ha regalato tantissime emozioni, ora dobbiamo provare a chiuderlo al meglio". È l'augurio che si fa il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta di San Siro contro la capolista Milan. "Il nostro obiettivo è quello di dare continuità all'ottima prova offerta contro il Napoli - ha proseguito a Lazio Style Channel - Dobbiamo provare a mettere in campo una prestazione importante contro la prima della classe, contro la squadra più in forma del campionato. I rossoneri hanno ottenuto grandi risultati".