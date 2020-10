Lazio, Inzaghi: "Col Bologna stessa mentalità della Champions"

LAZIO

"Con il Borussia abbiamo fatto una grande gara, tre giorni prima con la Sampdoria ne avevamo fatta un'altra. Penso sia dovuto soprattutto alle motivazioni e penso che le motivazioni per una squadra come la Lazio non devono mai mancare, in campo domani dobbiamo mettere umiltà, cattiveria e convinzione, quello che abbiamo messo in campo martedì sera". Ecco Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di domani della sua Lazio contro il Bologna in programma domani all'Olimpico.





































































































"Dovrò cercare di capire e valutare - prosegue il tecnico biancoceleste in conferenza stampa - l'importante è il recupero mentale. È la testa che ti fa fare grandi prestazioni. Martedì abbiamo speso ma abbiamo la fortuna di giocare ogni tre giorni, ce lo siamo meritati sul campo l'anno scorso e giocare la Champions è una grande fortuna. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare niente, anche perché sappiamo che le partite di Champions passano attraverso il campionato dove abbiamo bisogno di punti".

Inzaghi si è poi soffermato su alcuni singoli. "Domani chance per Reina? L'ho voluto fortemente, è un portiere affidabile e c'è la possibilità che possa giocare per far far rifiatare Strakosha. Akpa Akpro è arrivato in ritiro con grande umita', conquistandosi lo spazio". "Luiz Felipe - ha aggiunto - ha giocato martedì con un solo allenamento alle spalle, anche Hoedt è entrato bene in campo. Vavro sta cercando di ritrovare la condizione, abbiamo bisogno di tutti i calciatori per gestire al meglio le partite ogni tre giorni". Quanto a Milinkovic, "ha preso una botta contro il Borussia Dortmund, ma confido di recuperarlo per domani sera". Per l'attacco "ho la fortuna di avere tutti a disposizione, Caicedo e Muriqi martedì hanno aiutato la squadra entrando a gara in corso, così come Correa e Immobile dall'inizio", ha concluso.