Lazio, Inzaghi: "Champions? Vogliamo vincerle tutte, ci proveremo fino alla fine"

Il tecnico biancoceleste dopo il successo sul Genoa: "Abbiamo sofferto nel finale, ma abbiamo vinto meritatamente"

Simone Inzaghi si gode l'undicesima vittoria consecutiva in casa e conferma di voler lottare fino all'ultima giornata per un posto in Champions League: "Siamo lì e ci proveremo fino alla fine - ha detto il tecnico della Lazio a Dazn dopo la vittoria sul Genoa -. Vogliamo essere tra le prime quattro. Vogliamo vincerle tutte fino alla fine. Il girone di ritorno è stato perfetto, in quello d’andata abbiamo perso qualche punto per giocarci al meglio l'approdo Champions". ansa

Poi un'analisi del match contro i liguri, caratterizzato da un finale palpitante: "Il Genoa è un’ottima squadra. Se per 80 minuti li abbiamo contenuti, negli ultimi dieci abbiamo gli abbiamo dato noi lo sprint e ci hanno creduto. Purtroppo abbiamo sofferto nel finale, ma ci sta, giochiamo in Serie A. Abbiamo creato tantissimo e con il Genoa di solito è difficile. Siamo in fiducia, abbiamo vinto meritatamente e siamo in un ottimo momento. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto 80 minuti di grande calcio e potevamo anche fare più gol".

Infine una battuta sul discorso del suo rinnovo di contratto, che per ora passa necessariamente in secondo piano: "Mancano le ultime partite, cerchiamo di finire la stagione nel migliore dei modi. Con il presidente i rapporti sono ottimi, ne parleremo con calma perché adesso è impegnato con gli affari della società. Con il campionato alle spalle faremo tutto senza problemi. Anche questa stagione della Lazio, come le ultime cinque nelle quali siamo andati in Europa, è stata meravigliosa e il mio auspicio è quello di costruire una squadra sempre più forte per fare da guastafeste alle grandi".