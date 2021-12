Lazio, Immobile sarebbe in quarantena: match col Venezia a rischio

lazio

Il Tempo: la moglie Jessica positiva, proprio mercoledì scadono i sette giorni dall'ultimo contatto (come da prassi)

Ciro Immobile avrebbe saltato la partita contro il Genoa perché in quarantena dopo la positività della moglie Jessica: lo scrive Il Tempo. L'attaccante della Lazio sarebbe quindi in isolamento ma potrebbe tornare in tempo per il Venezia, mercoledì (alle 16.30 la sfida in trasferta) scadono i sette giorni dall'ultimo contatto con un positivo, come da protocollo. Getty Images

Immobile però al massimo potrebbe finire in panchina anche perché il capitano biancoceleste dovrebbe prendere un aereo da Roma la mattina presto per raggiungere i compagni in veneto per il match pomeridiano. Una trafila che ha i tempi tirati ma è realistica, così come la possibilità che Sarri lo impieghi solo a gara in corso.