Lazio, Immobile infortunato pronto per Halloween: il suo Joker è virale

LAZIO

L'attaccante si mostra con la compagna in tenuta da Joker. Il commento del compagno di squadra Mattia Zaccagni: "Ti vedo bene Ciro!"

Halloween è ormai entrato nelle case di tutti, inclusa quella del giocatore della Lazio Ciro Immobile. Nelle scorse ore la moglie dell'attaccante, Jessica Melena, ha infatti postato sul suo profilo Instagram (da un milione di follower) una serie di foto con marito e figli mascherati e pronti a divertirsi. Filo conduttore Batman, con Jessica che per una notte si è trasformata in Harley Quinn e Ciro che ha lasciato il posto a Joker.

Inutile dire che il post è diventato subito virale sul web, scatenando l'ilarità sia dei tifosi sia degli stessi compagni di squadra di Immobile. "Ti vedo bene Ciro!", ha commentato il compagno Mattia Zaccagni. E qualche fan della coppia ha scritto ironizzando: “Immobile sfruttato, non mi sembra così entusiasta della foto!”.

È un periodo complesso per il calciatore questo, ma anche estremamente denso di soddisfazioni. La lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, rimediato al 28' del match contro l'Udinese, non è infatti bastata a fermare il campione biancoceleste: oggi le terapie di recupero dall'infortunio continuano e Immobile, come più volte ha dichiarato, sembra trovare gran della sua motivazione proprio dall'amore verso la famiglia. Famiglia a cui, da qualche settimana, si è aggiunto un nuovo componente: il quarto figlio Andrea, nato lo scorso 20 ottobre e che già non vede l'ora di tifare per il suo papà allo stadio.