Lazio, "I nuovi sono in ritardo, sarà una stagione difficile"

LAZIO

Alla vigilia dell'esordio in campionato domani sera a Cagliari, Simone Inzaghi fa il punto della situazione in casa Lazio. "I ragazzi hanno lavorato molto bene, abbiamo avuto qualche problemino nel reparto arretrato, partiremo con gli stessi dell'anno scorso - ha spiegato il tecnico biancoceleste -. Sarà una stagione difficile, complicata". "Ma noi vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo un'annata esaltante", ha aaggiunto.

"Griglia partenza? Non mi piace mai fare griglie - ha continuato Inzaghi -. Dopo ogni mercato come ogni inizio stagione partiamo dietro ma io sono fiducioso perché alleno ragazzi seri e di valore". "Probabilmente volevamo un altro inizio, sia a livello numerico che di organizzazione - ha aggiunto parlando anche del mercato biancoceleste -. Avremo le prime tre giornate di emergenza, ma non deve essere un alibi",

"Siamo in difetto di numero e Hoedt è un ragazzo che conosce il nostro club e le nostre metodologie - ha proseguito il tecnico della Lazio -. Lo si poteva prendere senza aspettare, il problema è che anche lui non si allena a pieno regime da tempo". "Rinforzi? C'è ancora tempo. C'e' apertura, lo ha ribadito anche il presidente che non sarà un problema aiutare questa squadra - ha concluso -. Lo sa benissimo anche lui che questa squadra va aiutata perche' le partite sono tante".