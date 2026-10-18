Juventus-Lazio, le pagelle bianconere: naufragio collettivo. Celik dannoso, Nico nullo

ALAJBEGOVIC 5 - Più fumo che arrosto. Un tiro debole e centrale, l'unico spunto degno di nota una palla in mezzo che sorprende Nico Gonzalez. Apporto nullo in fase difensiva (dal 46' WOLTEMADE 5 - La tecnica è quella che è: mette un bel pallone sulla testa di Kolo Muani che spreca. Prima era stato lui a gettare alle ortiche un assist del compagno di reparto).