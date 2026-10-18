Juventus-Lazio, le pagelle bianconere: naufragio collettivo. Celik dannoso, Nico nullo

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Questa volta la doppia punta - carta vincente a Celta - non funziona. Prova di squadra imbarazzante, singoli non all'altezza della tradizione bianconeradi Matteo Dotto
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JUVENTUS
VICARIO 5.5 - Non fa miracoli sui gol, fa venire i brividi con un'uscita a vuoto e palla in angolo.
KALULU 5.5 - Tra i meno peggio della Juve. Corre, dà una mano in fase offensiva. Tutto ovviamente a basso cabotaggio.
BREMER 4 - Colpevolmente sorpreso, con il compagno di linea Lucumi, in occasione del gol di testa di Provstgard. Poi si fa umiliare da Dele Bashiru per il terzo gol laziale.
LUCUMI 5 - Condivide con Bremer la responsabilità sul primo gol della Lazio. Prova a rimettersi in carreggiata, senza riuscirci.
MCKENNIE 5 - Corre da destra a sinistra e viceversa senza costrutto. Poi, uscito Douglas Luiz, fa il regista. Senza mezza idea.
DOUGLAS LUIZ 4 - Regia lenta e compassata come al solito. Non un'idea, non un guizzo (dal 67' ZHEGROVA 5 - Perlomeno si impegna, scatta e prova qualche dribbling e qualche tiro).
SARR 5 - Perde più palloni di quelli che recupera. E già questo non è un bel segnale (dall'87' BOGA SV)
CELIK 4 - Ha molte colpe in occasione del raddoppio laziale di Isaksen. Per il resto, prestazione trasparente (dal 74' CAMBIASO SV)
NICO GONZALEZ 4 - Di solito in questa piccola Juve è uno dei meno peggio. Contro la Lazio non ne azzecca una (dal 67' CONCEICAO 5 - Prova a dare la scossa, senza riuscirci).
ALAJBEGOVIC 5 - Più fumo che arrosto. Un tiro debole e centrale, l'unico spunto degno di nota una palla in mezzo che sorprende Nico Gonzalez. Apporto nullo in fase difensiva (dal 46' WOLTEMADE 5 - La tecnica è quella che è: mette un bel pallone sulla testa di Kolo Muani che spreca. Prima era stato lui a gettare alle ortiche un assist del compagno di reparto).
KOLO MUANI 5 - Tanto impegno, un bel numero tecnico sulla fascia e un discreto assist a Woltemade. Ma in zona gol è inconsistente. Di testa mette alto un pallone che poteva dare la scossa negli ultimi minuti)
Allenatore SPALLETTI 4 - Per squalifica lascia l'incombenza della panchina al vice Domenichini. Inquadrato prima del kick off, il suo sguardo vitreo non presagiva nulla di buono. E infatti...