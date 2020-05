Lazio, Diaconale ricoverato e operato d'urgenza

LAZIO

Arturo Diaconale ricoverato in ospedale. Il portavoce dela Lazio, secondo quanto si legge sul sito di Lazio Channel, si sarebbe sottoposto, nelle ultime ore, a un intervento chirurgico d'urgenza e si attendono ulteriori dettagli circa le sue condizioni dal personale medico. Escluso, pertanto, ogni collegamento con il Covid-19.

Giornalista di lunga data ed ex Consigliere di Amministrazione della Rai, dall’estate del 2016 Diaconale è responsabile della comunicazione della Lazio, oltre che portavoce del presidente biancoceleste Claudio Lotito. Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, è stato sempre presente sui media spendendosi a favore della società per far ripartire il campionato, con dure polemiche anche nei confronti del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

