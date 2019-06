Lazio, bonus scudetto per Inzaghi: "Lotito ci crede"

08/06/2019

Nonostante le tante voci di mercato, Claudio Lotito non ha mai avuto dubbi nel voler portare avanti il suo progetto con Simone Inzaghi al timone e dopo qualche settimana dal trionfo in Coppa Italia è arrivato il nuovo contratto per il tecnico. La Lazio è tra le squadre più vincenti negli ultimi anni di dominio della Juventus, l'unica ad aver alzato due trofei nel periodo, ma ora Lotito vuole puntare più in alto e il mirino è proprio allo scudetto. Partendo dai 31 punti di differenza nell'ultima classifica è un impegno decisamente tosto, ma l'entusiasmo dalle parti di Formello non manca come confermato dallo stesso Simone Inzaghi al Corriere dello Sport commentando l'inserimento di un bonus nel contratto in caso di conquista dello Scudetto.



"Lotito ci crede, è vero. Oltre ad essere l’unico laziale ad aver vinto la Coppa Italia e la Supercoppa da giocatore e allenatore, mi piacerebbe vincere lo scudetto da giocatore e allenatore. So che può sembrare qualcosa di irrealizzabile, ma sognare è lecito". L'ultima volta che la Lazio ha sfiorato il titolo risale al 2001 quando i biancocelesti campioni in carica arrivarono a -6 dalla Roma.