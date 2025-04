Lazio, Baroni: "Mancato un pizzico di fortuna, meritavamo la vittoria. Peccato"

Marco Baroni non nasconde un certo rammarico per il pareggio nel derby. "Peccato perché la squadra si è spesa e ha dato tutto, come avevo chiesto, ma non avevo dubbi. Ha creato anche delle opportunità importanti - ha spiegato l'allenatore della Lazio ai microfoni di DAzn -. A volte sono gare in cui ci vuole anche un pizzico di fortuna che forse non abbiamo avuto, perché nell'andamento della partita forse meritavamo questa vittoria. Però prendiamo il pari proprio perché la squadra ha dato veramente tutto, ha trovato le energie anche l'aiuto del nostro pubblico meraviglioso, quindi peccato".