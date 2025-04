Serie A, Lazio-Roma 1-1: Soulé replica a Romagnoli, poi Svilar salva Ranieri

La Roma è l’avversaria contro cui la Lazio ha pareggiato più match nella sua storia in Serie A (62); dall’altra parte, contro nessuna squadra i giallorossi hanno registrato più pareggi che contro i biancocelesti nel torneo (62 anche contro la Fiorentina).



● Prima di Matías Soulé (21 anni e 363 giorni) l'ultimo giocatore della Roma a segnare in un derby di Serie A contro la Lazio prima di aver compiuto 22 anni era stato Juan Iturbe (21 anni e 355 giorni, il 25 maggio 2015).



● 50ª presenza per Mile Svilar in Serie A, che ha evitato di subire ben 2.5 gol in questa partita secondo il modello degli Expected Goals on Target (3.5 xGoT a fronte di una sola rete incassata): record personale per il portiere giallorosso in un match del massimo campionato italiano.



● Quarto gol stagionale per Matías Soulé, tutti in trasferta: eguagliato il suo record di gol esterni in una singola stagione di massima serie (quattro anche nella passata stagione con la maglia del Frosinone).



● Tra i giocatori che hanno segnato il 100% delle proprie reti in trasferta in questa Serie A, solo Rafael Leão (7/7) vanta più centri di Matías Soulé (4/4, al pari di Amin Sarr) nel torneo in corso.



● Solo Lazio (25) e Milan (24) hanno segnato più gol della Roma (22, al pari del Bologna) nell'ultima mezz'ora di gioco in questa Serie A.



● Alessio Romagnoli è diventato il 97° giocatore differente a trovare il gol con la maglia della Lazio in un derby contro la Roma tra tutte le competizioni; l'ultimo difensore a riuscirci prima del classe 1995 era stato Francesco Acerbi il 26 gennaio 2020, anche in quel caso in Serie A.



● Secondo gol di Alessio Romagnoli in questa Serie A (contro Udinese e Roma), entrambi in match casalinghi: il difensore ha siglato più di un gol in casa in una singola stagione di Serie A solo per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito nel 2014/15 con la maglia della Sampdoria.



● La Lazio ha segnato 10 gol con i propri difensori in questa Serie A - quattro Marusic, due Romagnoli e Gigot, uno Gila e Patric - e solo l'Inter (21) ha fatto meglio nel campionato in corso (10 anche il Cagliari).



● Solo Inter (21) e Fiorentina (17) hanno segnato più gol da sviluppo di palla inattiva rispetto alla Lazio (16) in questa Serie A.



● Leandro Paredes ha giocato oggi la sua partita numero 150 in Serie A. In aggiunta, l’argentino ha collezionato quattro ammonizioni contro la Lazio in Serie A e contro nessun'altra squadra ha ricevuto più cartellini gialli a sfavore (quattro anche contro Bologna e Genoa).



● Gianluca Mancini ha giocato oggi la sua 200ª partita in Serie A con la maglia della Roma.



● 100ª presenza tra tutte le competizioni per Zeki Çelik con la maglia della Roma.



● Le due formazioni schierate da Marco Baroni contro la Roma in questo campionato (26 anni e 284 giorni all'andata; 27 anni e 26 giorni nel match odierno) sono le due con l'età media più bassa scese in campo in un derby della Capitale in Serie A per la Lazio nelle ultime otto stagioni (dal 2017/18).



● La sfida tra Lazio e Roma è quella che ha visto il maggior numero sia di ammonizioni che di espulsioni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 372 cartellini gialli (sei nel match odierno) e 39 cartellini rossi.

