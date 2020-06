Lazio, Anna Falchi tifosa hot: "La mia sagoma all'Olimpico? Nuda con addosso solo la sciarpa"

LAZIO

In vista della ripresa del campionato, la Lazio ha lanciato un'iniziativa di beneficenza per "riempire" l'Olimpico con sagome di cartone acquistate dai tifosi e il cui ricavato andrà a favore della Croce Rossa Italiana. E tra i tanti vip che hanno aderito c'è anche Anna Falchi, grande tifosa biancoceleste. "Ho scelto uno dei miei autoscatti con la mia sciarpetta, sola soletta con la mia sciarpa", ha dichiarato la showgirl facendo riferimento a uno scatto che la ritrae senza veli.

Lazio, Anna Falchi rispolvera lo spogliarello scudetto









“E con un gesto simbolico di questo scatto del mio amico Marco Rossi, torno indietro nel tempo. Al 14 maggio 2000 quando la mia squadra del cuore, la Lazio, vinse il Campionato, lo scudetto. Che bei ricordi! Sempre Forza Lazio…” scrive Anna Falchi su Instagram.















"Ormai quelle foto portano bene e sono riconoscibilissime. Sarà un piano americano, si vede solo la sciarpetta e il viso - ha continuato la Falchi commentando l'iniziativa del club biancoceleste 'Tu non sarai mai sola' -. Una distrazione per i calciatori? Ma no, sono lontana dal campo...".