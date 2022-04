Lazio, ancora 7 assenti: recuperato Luiz Felipe, allarme portieri

Ennesima giornata a ranghi ridotti a Formello per Sarri in vista del big match contro il Milan, tanto che il tecnico ha dovuto aggregare 8 membri della squadra Primavera. Sono ancora 7 i calciatori che non si sono visti in campo oggi: Marusic, Radu, Milinkovic, Cataldi, Raul Moro, Strakosha e Reina. E' allarme portieri, visto che l'unico disponibile al momento è Adamonis, rientrato oggi in gruppo. La buona notizia è il ritorno di Luiz Felipe, che ha lavorato con la squadra.

Getty Images