La rivoluzione in casa Lazio: Tare ridimensionato, Peruzzi promosso e De Zerbi in panchina

22/04/2019 di PIETRO PINELLI

Un calcio ai sogni Champions. Una finale di Coppa Italia da conquistare. Una fiducia da ritrovare. L'umore è dei peggiori in casa Lazio dopo l'inopinata sconfitta casalinga contro il Chievo retrocesso che ha messo a nudo una squadra isterica, fragile e fuori controllo. La Lazio si è autodistrutta sotto i colpi di Vignato ed Hetemaj. Nel giorno di Pasqua, Inzaghi ha parlato alla squadra. Un confronto come tanti altri senza colpi di coda. La richiesta di impegnarsi al massimo da qui fino alla fine della stagione. Stamattina squadra a rapporto a Formello da Lotito a due giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Non sono state parole dolci quelle del presidente biancoceleste, che ha richiamato tutti all’ordine: allenatore e giocatori, soprattutto Milinkovic-Savic, atteso da una multa salatissima, e Luis Alberto dopo i rossi rimediati in campionato.