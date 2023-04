La risposta stizzita della Pro Recco a Sarri: "Noi siamo ancora in Europa..."

Al termine della partita vinta al Picco sullo Spezia, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha risposto così a chi gli ha chiesto quali saranno le richieste al presidente Lotito per il futuro: "Undici giocatori per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco nella pallanuoto". Una dichiarazione, chiaramente ironica, che però non è molto piaciuta molto al club ligure tirato in ballo dall'allenatore biancoceleste.