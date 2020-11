La Lazio omaggia Diego: contro l'Udinese "Ad10s" sulla maglia

La scomparsa di Maradona ha scosso il mondo del calcio e la Lazio ha deciso di rendere omaggio a Diego scendendo in campo contro l'Udinese con una maglia speciale in memoria del Pibe de Oro con la scritta "AD10S". "Domani la #SSLazio scenderà in campo contro l'Udinese con una maglia speciale in memoria di Diego Armando Maradona", il testo che accompagna la foto della divisa dedicata a Maradona sul profilo Instagram del club biancoleste .

