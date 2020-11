La delusione di Inzaghi: "Una brutta sconfitta, siamo stati presuntuosi"

LE DICHIARAZIONI

Simone Inzaghi, dopo la disfatta con l'Udinese, non nasconde la sua delusione: "E' stata una brutta sconfitta. Siamo stati presuntuosi e poco umili. Sapevamo che tipo di partita avrebbero fatto i friulani ma non siamo stati in grado di rispondere nel modo giusto. Siamo tutti responsabili, io per primo. Serviva qualcosa di più, per fortuna tra pochi giorni siamo di nuovo in campo e dobbiamo guardare avanti".

L'Udinese ha fatto un'ottima partita - ha aggiunto l'allenatore laziale - ma noi non abbiamo vinto un contrasto, un duello. E' stata una giornata storta, siamo tutti delusi visto che venivamo da 4 vittorie e un pari ma il calcio è questo. E' vero che abbiamo speso tanto in Champions ma anche l'Udinese aveva giocato in settimana e non può essere una scusante. Ora pensiamo all'Europa, abbiamo una gara difficilissima a Dortmund. Per fortuna la classifica è buona ma ci manca qualche punto per essere sicuri di passare il turno. Milinkovic Savic? Pensavamo di metterlo in campo nei venti minuti finali ma poi la partita si è messa male".