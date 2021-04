Inzaghi: "Partita da dentro o fuori. Rinnovo? Con calma faremo tutto"

VERSO LAZIO-MILAN

L'allenatore biancoceleste ha parlato alla vigilia di una sfida decisiva per l'Europa

La partita con il Milan significa, per Simone Inzaghi, il ritorno in panchina dopo il Covid: "Sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile, avere una moglie e tre figli positivi con me non ha rappresentato una bella esperienza. Fortunatamente è passata, faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff". Ora è tempo di pensare a una gara fondamentale: "E' una partita da dentro o fuori. Per la corsa Champions ci ha penalizzato il girone d'andata, con le partite in Europa che ci hanno condizionato. Poi abbiamo fatto una grande rimonta: nelle ultime 16 partite ne abbiamo vinte 12. Dobbiamo continuare a crederci". Getty Images

Sulla formazione non si sbilancia: "Scioglierò i dubbi solo al termine dell'ultimo allenamento". Per quanto riguarda l'ultima pesante sconfitta per le ambizioni Champions, Inzaghi ha detto: "A Napoli non siamo stati noi stessi gli artefici del nostro destino, dobbiamo comunque continuare a crederci e disputare le ultime sette partite al meglio. Riguardo la gara di giovedì, siamo rammaricati ma dobbiamo fare i complimenti alla squadra di Gattuso che ha disputato una grande partita".

Il tema caldo del momento è quello relativo al suo rinnovo. L'allenatore laziale non si sbilancia sul giorno della firma: "Sono tornato da tre ore, sto ultimando le visite d'idoneità! Con tranquillità faremo tutto".