Interrogatori e documenti non convincono la Procura: la Lazio ora rischia

Il responsabile del settore sanitario e quello dello staff medico della Lazio Ivo Pulcini e Fabio Rodia, sono stati ascoltati ieri da remoto dalla Procura federale. Secondo quanto riferisce il "Messaggero", l'audizione non avrebbe convinto i rappresentanti della federcalcio. Il problema sarebbe legato al rapporto tra il club e la Asl e le relative documentazioni considerate carenti dalla Procura (notifiche mancanti o non in linea con la procedura Covid). Ora verranno ascoltati anche alcuni giocatori. I rischi sono il deferimento e una penalizzazione in classifica.