Infortuni e sconfitte, Lotito fa "esorcizzare" campi e spogliatoi

23/02/2019

Per la Lazio, falcidiata dagli infortuni e in netto calo sul piano dei risultati, son tempi duri. Così Claudio Lotito ha deciso di rivolgersi ai "piani alti" per trovare un rimedio. Per la quinta volta da quando ha preso in mano il club, il presidente biancoceleste ha chiamato a Formello un sacerdote per benedire i campi d'allenamento e gli spogliatoi. Un rimedio estremo per esorcizzare il momento difficile che sta attraversando la squadra di Inzaghi.