Immobile, sfogo social contro i tifosi: "Lasciate in pace la mia famiglia"

CAOS LAZIO

In casa Lazio l'aria è molto tesa. Dopo la sconfitta col Sassuolo i supporter biancocelesti si sono scagliati contro i giocatori sui social alzando i toni e insultando tutto e tutti. Un attacco che non è affatto piaciuto a Ciro Immobile, finito nel mirino dei tifosi insieme alla moglie Jessica. "Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia - ha scritto sul suo profilo l'attaccante della Lazio -. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente, grazie”.

Uno sfogo per stoppare da una parte la rabbia e valanga di insulti e dall'altra per proteggere la sua famiglia, chiedere rispetto e ricordare a tutti quello che la Lazio è riuscita a fare in questa stagione. Nonostante le 29 reti stagionali, infatti, in pochi giorni da idolo della curva Ciro si è trasformato in uno dei bersagli preferiti degli ultrà biancocelesti. Un cambio di scenario repentino che ha sorpreso l'attaccante, provocando la dura reazione social e minando anche il rapporto di fiducia tra il giocatore e l'ambiente. Una situazione da maneggiare con cura nelle prossime settimane.



LO SFOGO DI IMMOBILE