Il rammarico di Inzaghi: "Meritavamo di più ma troppe ingenuità"

L'allenatore biancoceleste fa fatica ad accettare gli errori dei suoi in occasione dei gol subiti

"E' difficile commentare un 3-1 per quello che si è visto. E' chiaro che si debba fare di più ma fa male vedere che si è dominato fino al gol del pareggio, poi abbiamo anche preso una traversa e poi abbiamo compromesso la partita da soli con una ripartenza e un rigore evitabile", queste le prime parole dell'allenatore della Lazio Simone Inzaghi dopo la sconfitta di Torino con la Juventus.

"Dobbiamo ripartire dalla prestazione, meritavamo di più ma non dobbiamo mollare. Ora recupereremo dei giocatori e comunque mancano molte partite alla fine della stagione - ha aggiunto Inzaghi -, siamo in ritardo in classifica ma ci sono mancati uomini importanti, anche se una squadra forte deve sapere fare bene anche con assenze di peso. Più del secondo gol subito, mi fa male il primo: non abbiamo subito tiri in porta per quasi un tempo e poi prendiamo il pareggio con un tiro-cross. Con la Juve devi fare la partita perfetta e invece abbiamo commesso troppi errori".