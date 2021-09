Derby, la Lazio sfotte Zaniolo su Twitter: “Ritenta, sarai più fortunato”

Dopo la vittoria della Lazio sul campo, il derby capitale continua sui social e tra i vari sfottò dei tifosi diventa protagonista anche l’account Twitter ufficiali dei biancocelesti. L’obiettivo è Nicolò Zaniolo, protagonista in negativo con il gestaccio rivolto ai tifosi avversari al termine della partita: “Ritenta, sarai più fortunato” si legge nella didascalia del post in cui l’account della società biancoceleste ha condiviso un video con i gol romanisti e Mourinho che si esalta per la potenziale rimonta poi bloccata dal palo e dal grande intervento di Pepe Reina proprio su Zaniolo.