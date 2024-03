CLAMOROSO

Il tecnico ha deciso di lasciare il club biancoceleste dopo la sconfitta contro l'Udinese, la quarta di fila tra campionato e Champions. La società ha accettato le dimissioni

Sarri-Lazio, addio senza trofei

































































































© ipp 1 di 50 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Clamoroso alla Lazio: Maurizio Sarri si è dimesso. La notizia arriva a poche ore dalla sconfitta contro l'Udinese, la quarta di fila inanellata dai biancocelesti tra campionato e Champions. La mossa del tecnico, accettata dalla società, sarebbe legata a diversi motivi: dal rapporto complicato col presidente fino alle ultime difficoltà nella gestione della squadra, che l'avrebbe scaricato dopo gli ultimi passi falsi. Secondo quanto si apprende, i nomi più caldi per sostituire Sarri sulla panchina della Lazio sarebbero quelli di Tommaso Rocchi, ex bandiera del club e allenatore della Lazio U14, e Igli Tare.

A Formello la situazione sarebbe precipitata nelle ultime ore. Tutto sarebbe successo dopo una notte di riflessioni, prima di un confronto con la squadra. Un addio annunciato, ma comunque inatteso in questi tempi. Decisivi nella scelta di Sarri di chiudere anticipatamente il contratto da 4 milioni a stagione fino al 2025 con Lotito gli ultimi risultati.

Ma non solo. Da tempo, infatti, i rapporti tra la società e Sarri si erano raffreddati in maniera insanabile con continui botta e risposta sia sul mercato, sia sugli obiettivi raggiungibili. Situazione incrinata inoltre anche da un cambio di atteggiamento dello spogliatoio nei confronti dell'allenatore. Stando alla ricostruzione dei fatti delle ultime ore, la squadra avrebbe riferito infatti a Lotito che tra il tecnico e i giocatori non c'era più quasi rapporto.