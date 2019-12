Bracciano, incidente nella notte: calciatrice della Lazio in condizioni gravi, morta l'amica

Dramma sulla strada Braccianese Claudia verso Roma nella notte tra sabato e domenica: due amiche si sono schiantate in auto contro un albero dopo una serata trascorsa in un pub. Martina Oro, 20 anni, che era alla guida, è morta sul colpo mentre Ilenia Matilli, 18 anni e promessa della Lazio femminile, è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dove era stata trasportata con l'eliambulanza.