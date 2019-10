Accuse di razzismo a Lotito, la Lazio: "In prima linea contro ogni discriminazione"

SERIE A

La Lazio ha diramato una nota ufficiale in seguito alle parole pronunciate ieri da Claudio Lotito, a margine del Consiglio Federale: il presidente biancoceleste, parlando di cori razzisti aveva detto: "Ricordo quando ero piccolo, spesso a persone non di colore, che avevano la pelle normale, bianca, venivano fatti i "buu". Questa la precisazione della Lazio: "Il nostro presidente da sempre in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione".

Parlando davanti ai giornalisti, Lotito aveva detto: "Non sempre la vocazione buu corrisponde ad un atto discriminatorio razzista. Io ricordo quando eravamo piccoli facevano buu anche a persone che avevano la pelle normale, bianca, e non di colore per scoraggiarlo a segnare un gol o davanti al portiere". Un giornalista aveva fatto notare al numero uno biancoceleste che "anche avere la pelle nera è normale" e Lotito aveva replicato: "Noi abbiamo tutti giocatori di colore e non penso che la Lazio faccia distinzione di colore della pelle".

Oggi la nota della Lazio, firmata dal portavoce Diaconale: "Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentalizzazione e veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative da tempo messe in atto dalla società per la difesa dei valori etici e morali a cui si è sempre ispirato il Presidente Claudio Lotito e che da sempre lo pongono in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione".