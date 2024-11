LAZIO, ZACCAGNI: "GUARDIAMO LA CLASSIFICA E CI STIMOLA"

"Oggi la classifica si guarda, ci fa piacere e ci stimola a fare meglio. Ci sono tante squadre lì in alto e cercheremo di stare aggrappati alla vetta il più possibile" . Lo ha detto l'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, a margine del premio Beppe Viola al Coni. "Non sono sorpreso da questa Lazio, lavoriamo tanto e bene - ha aggiunto -. Baroni lavora molto sulla nostra mentalità, ci sprona sempre a dare il massimo e quest'anno si sta vedendo. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano". Zaccagni ha poi concluso: "É un buonissimo momento a livello personale, ma il migliore lo passa il gruppo, Baroni ha detto che abbiamo 22 titolari ed è buona base per fare grandi cose".