Lazio, tensione tra Lotito e Basic all'Olimpico: colpa del... contratto

24 Mag 2026 - 15:46
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Attimi di tensione al fischio finale di Lazio-Pisa sabato sera all'Olimpico. A bordocampo infatti, è andato in scena un confronto tra Basic e Lotito: secondo Il Messaggero quest'ultimo avrebbe manifestato al centrocampista il propria stupore nel vederlo firmare in maniera frettolosa con il Venezia a parametro zero (il contratto con la Lazio scade il prossimo 30 giugno). Stizzito, e con un gesto di disappunto il 29enne croato si è allontanato raggiungendo i compagni in campo. Basic è già d'accordo per firmare col Venezia, club neopromosso in Serie A. 

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