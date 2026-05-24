Lazio, tensione tra Lotito e Basic all'Olimpico: colpa del... contratto

Attimi di tensione al fischio finale di Lazio-Pisa sabato sera all'Olimpico. A bordocampo infatti, è andato in scena un confronto tra Basic e Lotito: secondo Il Messaggero quest'ultimo avrebbe manifestato al centrocampista il propria stupore nel vederlo firmare in maniera frettolosa con il Venezia a parametro zero (il contratto con la Lazio scade il prossimo 30 giugno). Stizzito, e con un gesto di disappunto il 29enne croato si è allontanato raggiungendo i compagni in campo. Basic è già d'accordo per firmare col Venezia, club neopromosso in Serie A.