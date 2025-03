Lazio, Tavares in tribuna contro l'Udinese: le condizioni del portoghese

Assenze pesanti in casa Lazio. Stasera nel match contro l'Udinese Marco Baroni ha dovuto fare i conti con altri giocatori chiave ai box, in particolare Rovella e Tavares. Se il regista italiano, che ha accusato un affaticamento durante la rifinitura del pomeriggio, è riuscito ad andare almeno in panchina, il terzino portoghese ha dato forfait e non figura nemmeno nell'elenco dei convocati. Un tema su cui l'allenatore biancoceleste si è espresso a pochi minuti dallo scontro con i friulani: "Tavares e Rovella stasera erano a rischio. In 6 giorni abbiamo 3 partire importanti e confrontandoci anche con lo staff medico abbiamo deciso di non farli partire". Dichiarazioni che fanno pensare dunque che non si tratti di problemi seri né per Rovella né per Tavares e che potranno tornare a disposizione già per il ritorno di Europa League contro il Viktoria Plzen.