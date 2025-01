Ancora un infortunio in casa Lazio. Manuel Lazzari, uscito nel corso della gara contro il Como, si è sottoposto ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato "un'infrazione a carico dell'apice rotuleo del ginocchio destro", come riportato dalla società biancoceleste in una nota. Il calciatore laziale ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero.