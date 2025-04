Lazio-Roma, scontri tra polizia e tifosi fuori l'Olimpico: contusi 13 agenti. Lanciati oggetti e lacrimogeni

La tensione è salita quando un gruppo di circa 500 tifosi della Roma ha provato a spostarsi da piazza mancini verso Ponte Milvio, area dedicata all'afflusso dei tifosi della Lazio, trovando però lo schieramento di agenti. Percorso inverso per i supporters biancocelesti e a quel punto sono partite le cariche di alleggerimento da parte della polizia, con idranti e lancio di fumogeni. Durante gli scontri sono state danneggiate diverse auto parcheggiate, i cassonetti sono stati rovesciati così come l'arredo esterno dei locali della zona. Tredici i poliziotti contusi, con il Coisp, ossia il sindacato della polizia, che ha emesso una dura nota: "Non è tollerabile che ogni evento sportivo diventi un fronte di guerra per le forze dell'ordine. Chi va allo stadio con l'intento di aggredire deve essere messo fuori gioco per sempre: Daspo a vita, senza più scappatoie. Il derby in orario serale, poi, è una scelta che aumenta i rischi poiché complica il lavoro degli agenti e protegge chi vuole creare caos".