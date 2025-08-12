Lazio, Provstgaard: "Dobbiamo fare una grande stagione, Sarri mi piace"

"Questa squadra deve fare una grande stagione. L'anno scorso non è andato benissimo e la stagione non si è conclusa bene, quest'anno è molto importante per noi. Sarri mi piace, è un grande allenatore e ha grandi idee. Il lavoro con lui è diverso rispetto all'anno scorso, dove marcavamo molto a uomo, ora Sarri vuole che costruiamo con la palla". Così Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club, fissa l'obiettivo stagionale e dice la sua sul tecnico laziale. Poi, sul suo arrivo in Italia, ammette come "i primi mesi per me sono stati molto buoni, importanti per la mia crescita. Arrivare a febbraio è stato importante. Io mi sento bene, sto giocando molto di più nelle amichevoli. Voglio giocare con personalità, il calcio italiano è molto fisico ed è diverso rispetto alla Danimarca. Qui ci sono giocatori molto forti, per me era importante prendere confidenza con il campionato. Lukaku è molto forte, ad esempio, così come il Napoli, e anche Zapata". Sul debutto all'Olimpico, invece, sottolinea come "mi piace il nostro stadio, i nostri tifosi sono grandi e non vedo l'ora di giocarci", mentre, infine, sul proprio idolo ammette come questo sia "Van Dijk, bravo con i piedi ma anche in fase difensiva. Pallone d'Oro? Molto difficile, vorrei vedere Yamal vincere, ma non credo sarà così semplice. Penso vincerà Dembélé", conclude.