Luca Pellegrini Lazio

L'allenatore Sarri ha chiesto alla società capitolina il ritorno in rosa del laterale italiano: si tratta con la Juve

Lazio, possibile rinnovo di prestito per Luca Pellegrini - foto 1" /> © Getty Images La Lazio non vuole mollare Luca Pellegrini , nonostante la squadra allenata da Sarri abbia lasciato scadere l'opzione di acquisto per il terzino italiano. Il presidente Lotito proverà a convincere la Juventus a lasciarlo partire di nuovo in prestito. A meno che non decida di acquistarlo a titolo definitivo. I bianconeri, in quel caso, registrate uno sconto rispetto ai 15 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio.

Unità d'intenti L'allenatore della Lazio ha chiesto alla società di riavere fin da subito in rosa il laterale italiano. Pellegrini, dal canto suo, ha già mostrato la volontà di restare nella Capitale. Ma anche di essere disposto ad abbassare il proprio ingaggio. Il classe '99 da luglio tornerà a guadagnare 3 milioni di stipendio, il quadriennale firmato con il club capitolino era da 2,5 milioni. Lotito finora ha pagato solo 20mila euro perché l'ingaggio da gennaio a giugno è stato coperto dalla Juventus. È necessario però un contatto con i bianconeri, che detengono il suo cartellino fin dal 2021.

Una stagione tra alti e bassi I sei mesi di prestito di Pellegrini in maglia biancoceleste non sono stati indimenticabili. Il laterale ex Roma ha collezionato soltanto sette presenze in Serie A, 11 in meno di quelle trasferite in maglia bianconera nella stagione precedente. Ma, se il contributo sul campo non è stato all'altezza delle aspettative, i traguardi raggiunti con il club fanno ben sperare i tifosi laziali. La formazione di Sarri, nello scorso torneo, si è classificata al secondo posto. Dietro solo al Napoli capolista lontano 16 punti. E, soprattutto, ha conquistato un posto per la prossima Champions League. Un traguardo che in casa Lazio mancava ormai dal 2021, quando fu eliminata nel doppio scontro con il Bayern Monaco.

