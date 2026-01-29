Lazio, Pellegrini: "Voglia di rivalsa, usciamo da questa situazione"

"Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione, provando a indirizzare bene il finale di stagione. Il gruppo sotto questo aspetto sta reagendo bene e si sta unendo ancora di più. Abbiamo tanta voglia di rivalsa". Sono queste le parole di Luca Pellegrini, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club biancoceleste. Poi, sul momento vissuto dalla squadra di Maurizio Sarri, il difensore sottolinea come non "in questo momento la cosa più complicata è separare l'emotività dalla situazione attuale. Non è un momento facile, da una parte essere tifoso è un'arma in più perché ti coinvolge al massimo, mentre dall'altra ti impedisce di staccare mentalmente anche quando sei a casa, diventa il tuo chiodo fisso. Fortunatamente però, come detto, siamo un bel gruppo e questo è positivo perché aiuta tutti. Ecco perché rimango fiducioso per il resto della stagione" mentre sui nuovi arrivati ammette come "stanno dimostrando voglia di fare bene e attaccamento. Li ho visti tutti carichi e pronti a dimostrare le loro qualità. Spero che ci possano dare una mano".