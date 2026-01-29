Genoa, De Rossi: "Un peccato se non ci saranno i tifosi della Lazio"
© Getty Images
In ritiro a Roma per i lavori di rizollatura del c.s. Signorini, il Genoa è pronto per affrontare la Lazio. Giorni insieme che hanno soddisfatto il tecnico De Rossi. "Il clima è positivo e l'umore è alto e poi non ci siamo distratti dal nostro obiettivo che è ottenere la salvezza ancora lontana anni luce. Ricordo che alla mezz'ora di Genoa-Verona eravamo ultimi e non ho mai smesso di dire ai miei che in poche partite sarebbe potuto cambiare tutto. Adesso, se pensassero che è finita, che siamo salvi, saremmo e sarebbero degli stupidi e mediocri. Come siamo arrivati in questa posizione, che ci fa stare un pochino più tranquilli, in tre o quattro partite è un attimo a tornare giù. Questo lo ricordo a mo' di mantra ogni giorno".
Genoa reduce dalla rimonta contro il Bologna, ma la sfida ai biancocelesti avrà un sapore particolare per il tecnico dal cuore giallorosso, anche se la protesta dei tifosi di casa potrebbe privare l'Olimpico di buona parte del pubblico. "È un grandissimo peccato giocare in uno stadio vuoto. Come è un peccato vedere che i nostri tifosi non possono venire in trasferta. Ed è un peccato non avere, anche se per scelta loro, i tifosi della Lazio, perché noi facciamo questo lavoro per vivere atmosfere di calcio vero, non stadi mezzi vuoti, non so quanta gente ci sarà ma a noi deve interessare il giusto-ha sottolineato De Rossi-. Dobbiamo fare la nostra partita di calcio, è ovvio che se pensiamo che la Lazio sarà debole perché non ha i propri tifosi sbagliamo. Magari in un momento in cui le cose non vanno proprio bene non avere i tifosi che ti contestano se le cose iniziano a andare male, può essere anche uno scarico di pressione sulle schiene dei giocatori della Lazio".
"Affronteremo la squadra che per me è stata la rivale principale per tutta la vita, ma vestendo una maglia diversa da quella della Roma non vivo ciò come un derby, lo vivo come una partita importantissima per la nostra salvezza" ha aggiunto De Rossi. "La Lazio è una grande squadra e dobbiamo essere consapevoli che una squadra del genere, un allenatore del genere, possono ribaltare la situazione in pochi minuti. Per questo dobbiamo essere concentrati sempre".