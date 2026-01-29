Genoa, De Rossi: "Un peccato se non ci saranno i tifosi della Lazio"

In ritiro a Roma per i lavori di rizollatura del c.s. Signorini, il Genoa è pronto per affrontare la Lazio. Giorni insieme che hanno soddisfatto il tecnico De Rossi. "Il clima è positivo e l'umore è alto e poi non ci siamo distratti dal nostro obiettivo che è ottenere la salvezza ancora lontana anni luce. Ricordo che alla mezz'ora di Genoa-Verona eravamo ultimi e non ho mai smesso di dire ai miei che in poche partite sarebbe potuto cambiare tutto. Adesso, se pensassero che è finita, che siamo salvi, saremmo e sarebbero degli stupidi e mediocri. Come siamo arrivati in questa posizione, che ci fa stare un pochino più tranquilli, in tre o quattro partite è un attimo a tornare giù. Questo lo ricordo a mo' di mantra ogni giorno".