Calcio

Lazio, obiettivo Kike Salas

29 Nov 2025 - 19:01
© Getty Images

© Getty Images

La Lazio fissa i primi obiettivi per il mercato di gennaio: tra i profili che Sarri avrebbe chiesto a Lotito ci sarebbe anche quello di Kike Salas, difensore centrale classe 2002 attualmente in forza al Siviglia. 

L'ostacolo maggiore sarebbe rappresentato dalla clausola rescissoria di 50 milioni, che sarebbe, però, aggirabile, a causa del poco minutaggio ottenuto dallo spagnolo in questo inizio di stagione. La Lazio potrebbe pensare di portarlo a Roma per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. 

