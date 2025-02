Lazio, Lotito: "Puntiamo a finire i lavori al Flaminio entro il 2029"

Claudio Lotito è fiducioso in vista del completamento dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Flaminio. Il presidente della Lazio ha illustrato il programma in un'intervista a La Repubblica: "Il nostro auspicio è che la fase preliminare si esaurisca entro la fine del 2025, per accedere alla fase definitiva nella prima parte del 2026 e all’inizio dei lavori nella seconda parte del 2026. Nell’area interessata dai possibili futuri lavori di costruzione, le scelte tecnico-realizzative sono tali da evitare qualsiasi operazione di escavazione profonda e rilevante. Questo ci consentirebbe di concludere i lavori nella prima metà del 2029, in tempo per consegnare alla città uno stadio internazionale per l'Europeo 2032. L'accordo riguarderà anche altri spazi per creare un vero e proprio centro di servizi capace di esaltare la composizione di un quartiere allargato che comprenda anche l'opera del Villaggio Olimpico".