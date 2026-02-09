Lazio, le ultime sulle condizioni di Zaccagni
L'infortunio di Mattia Zaccagni continua a destare preoccupazione in casa Lazio. Ai box dal 29 gennaio, il capitano biancoceleste salterà anche la sfida di Coppa Italia contro il Bologna ma il suo stop rischia di essere ancora più lungo. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la lesione all'addome impone molta prudenza e i tempi di recupero non dovrebbero essere brevi. Zaccagni rischia di stare fermo ancora per almeno tre settimane: tra martedì e mercoledì si sottoporrà a nuovi esami per monitorare l'evoluzione del recupero.