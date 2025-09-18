Logo SportMediaset
Calcio

Lazio, l'ex Basta: "Derby alle 12:30? Meglio, meno ansia"

18 Set 2025 - 23:31

In un'intervista rilasciata a LaLazioSiamoNoi, l'ex biancoceleste Dusan Basta ha parlato così della decisione di giocare il Derby della Capitale alle 12:30: "È un po' strano, ma secondo me è meglio perché si gioca subito e non si pensa tutto il giorno alla partita che ti leva tante energie. Invece così si va in campo e via. La settimana è particolare, c’è sempre un po’ più di tensione rispetto alle altre gare di campionato - continua l'ex Lazio -, in questi giorni è meglio prepararsi in pace, stare il più possibile con la famiglia e uscire poco. In tutta la città si parla solo della partita e non aiuta". L'unico precedente tra le due squadre all'ora di pranzo risale al 30 aprile 2017, quando la Lazio sconfisse la Roma per 3-1. 

Calcio ora per ora
23:46
Napoli, Milinkovic: "Giocato con sacrificio, questo è un grande segnale"
23:31
Lazio, l'ex Basta: "Derby alle 12:30? Meglio, meno ansia"
23:29
Foden MVP di City-Napoli: "KDB sarà sempre una leggenda"
23:27
Champions, mai nessuno come Haaland: 50 gol in 49 partite
23:22
Napoli, Hojlund: "Difficile in 10, De Bruyne? Rispettare la scelta del mister"