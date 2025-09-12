Lazio, Isaksen verso la convocazione con il Sassuolo

La Lazio è pronta a sfidare il Sassuolo, match che dopo la vittoria contro il Verona, servirà a Maurizio Sarri per capire se quella contro il Como all'esordio è stata solo una giornata storta. Le buone notizie, per il tecnico, arrivano da Gustav Isaksen; il laterale danese si è ormai messo alle spalle la mononucleosi, rientrando stabilmente in gruppo. Difficile vederlo partire titolare, ma l'esterno viaggia spedito verso la convocazione contro il Sassuolo rappresentando così un uomo in più da utilizzare magari a partita in corsa. Probabile panchina anche per Rovella, tornato dalla Nazionale in condizione fisiche non eccellenti e che potrebbe rimanere a riposo contro il Sassuolo - lasciando spazio a Cataldi - anche in ottica derby. Intanto, domani alle 12, il tecnico biancoceleste interverrà in conferenza stampa.