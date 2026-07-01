Lazio, Isaksen si è operato a Monaco di Baviera: il comunicato dei biancocelesti

01 Lug 2026 - 21:58
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Gustav Isaksen si è sottoposto a un "intervento chirurgico per ernia bilaterale presso l'UM Hernienzentrum di Monaco di Baviera". Così la Lazio, attraverso una nota, rende noto che l'esterno laziale è stato operato. L'intervento, eseguito con successo dal professor Joachim Conze, è stato effettuato in costante coordinamento con lo staff medico della Lazio, con il calciatore che inizierà da subito il percorso riabilitativo secondo il protocollo predisposto dallo staff sanitario biancoceleste, con l'obiettivo di consentirne il rientro all'attività agonistica nel minore tempo possibile.

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