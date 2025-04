Lazio, Isaksen: "Bodo forte, ma vogliamo arrivare in fondo"

"L'obiettivo per noi è arrivare fino in fondo, ma affrontiamo una partita alla volta. Sappiamo che domani sarà una partita difficile, ma anche che avremo la gara di ritorno. Il Bodo/Glimt è una squadra forte, specialmente in casa, e speriamo di riuscire a contrastare la loro spinta". Sono queste le parole di Gustav Isaksen, esterno della Lazio, nella conferenza prima del match d'andata dei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt. Il danese, poi, sottolinea come, al di là delle condizioni climatiche che troverà, la Lazio dovrà "iniziare la partita con attenzione e concentrazione. Siamo felici di giocare una partita così importante, sappiamo dove possiamo arrivare e vogliamo fare il massimo". Mentre a chi chiede l'importanza di Baroni nella sua crescita risponde di aver "sentito la fiducia dal mister fin da subito, ma anche di tutta la squadra. Mi hanno aiutato molto, ogni giorno mi dicono di credere nelle mie qualità e di cercare sempre l'uno contro uno. La testa non era bloccata, ma ovviamente non riuscivo a dare quanto potevo e il mister mi ha aiutato molto. Sento di poter fare ancora di più, posso fare più gol e più assist". "È importante che ognuno prenda le proprie responsabilità, anche se sono giovane so di avere una responsabilità e devo credere di poter fare la differenza anche negli ultimi minuti", conclude.