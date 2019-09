La Lazio stecca all'esordio in Europa League perdendo contro il Cluj per 2-1. Un risultato che lascia l'amaro in bocca al tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi: "Il risultato non ci sta, la sconfitta è immeritata. L'arbitro ha fischiato un calcio di rigore viziato da un precedente fallo su Leiva. Ma se l'avessimo chiusa prima, non avremmo avuto da reclamare. Avremmo meritato di più".