LAZIO, GUENDOUZI ESALTA BARONI: "FILOSOFIA SIMILE A EMERY"

"Il mister ci ha dato un gioco bello ed efficace, in cui tutti attaccano e tutti difendono. È stato bravo a coinvolgere ogni giocatore della rosa, ci ha dato entusiasmo, ma anche una organizzazione quasi perfetta. Sin dai primi giorni di ritiro abbiamo capito che si poteva andare lontano. Poi, quando sono cominciate le partite ufficiali, ci siamo resi conto che era esattamente come pensavamo". Matteo Guendouzi esalta Marco Baroni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ha una filosofia di gioco molto simile a quella di Emery e Sampaoli. Il loro calcio esalta di più i tifosi", ha detto il centrocampista della Lazio.