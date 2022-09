Lazio, furia Sarri all'Olimpico: dito medio verso la panchina del Verona

© dazn

Nervosismo all'Olimpico durante la partita tra Lazio e Verona vinta dai biancocelesti 2-0 con le reti di Immobile e Luis Alberto. In particolare il tecnico laziale Maurizio Sarri ha perso le staffe e ha fatto il gesto del dito medio rivolgendosi alla panchina dell'Hellas. Come è poi stato chiarito dallo stesso tecnico laziale in conferenza stampa, il gesto era indirizzato al ds dell'Hellas Francesco Marroccu: "Il direttore - ha precisato Sarri - lo conosco da tanti anni. Ho avuto l’impressione che mi avesse detto di mettermi seduto, allora ho risposto. Poi abbiamo chiarito e abbiamo riso sopra l’episodio. Lui mi aveva detto di stare calmo, non di mettermi seduto”.