Lazio, differenziato per Nuno Tavares col Portogallo

Tanto potente e dirompente sulla fascia, quanto fragile. Nuno Tavares ha stupito tutti nei primi mesi di campionato macinando chilometri e distribuendo assist a grappoli. Il terzino portoghese però ha mostrato anche quello che è sempre stato un problema nel corso della sua carriera: muscoli di cristallo. Nuno infatti è rimasto a guardare i compagni nella debacle di Bologna per problema sorto durante il riscaldamento. Questo però non gli ha impedito di rispondere alla chiamata del Portogallo. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola nel ritiro dei lusitani Tavares ha svolto soltanto lavoro in palestra in attesa di fare chiarezza sul suo infortunio: nel caso si trattasse di qualcosa di poco conto il terzino rimarrà a disposizione del ct Roberto Martinez, in caso contrario farebbe ritorno a Fromello per iniziare le terapie necessarie al recupero.