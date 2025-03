Lazio, Baroni: "Siamo mortificati, preso un gol evitabile"

Dopo il pareggio col Torino, Marco Baroni mastica amaro. "La squadra voleva vincere e ha fatto una prestazione per vincere - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Dovevamo chiuderla, ma se non si riesce non bisogna prendere un gol del genere. Era una situazione evitabile". "Ci vuole più determinazione, voglia e corsa - ha aggiunto -. Siamo dispiaciuti e mortificati, ma la squadra ha fatto una buona gara e ripartiamo da questo. Ci dispiace per il risultato". "E' mancata una punta? Non mi piace parlare degli assenti e non cerchiamo alibi - ha continuato Baroni -. Abbiamo creato delle occasioni per raddoppiare e non vedevo i presupposti per prendere gol. C'è stata una disattenzione che dovevamo evitare". "Le rotazioni continueremo a farle. Ci sono dei giocatori che stanno anche rientrando e devono mettere minutaggio nelle gambe - ha aggiunto parlando dei cambi -. Ora ci sono tante gare ravvicinate e serviranno tutti". "Preoccupati per il -4 dal Bologna a otto gare dalla fine? Noi dobbiamo riprendere il nostro ritmo. In questo momento ci mancano dei punti, lo sappiamo, e qualcuno l'abbiamo buttato via come stasera - ha concluso -. La squadra deve restare comunque concentrata, tenere la testa alta e giocare per vincere".