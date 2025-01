Lazio, Baroni: "Momento un po' così, ma soddisfatto della mentalità"

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni ha commentato l'1-1 casalingo contro il Como: "La squadra ha dato tutto quello che aveva, andiamo avanti nel nostro percorso e sono fiducioso perché nelle difficoltà sanno reagire sfoderando prestazioni importanti. Sappiamo di avere qualche difficoltà e infortuni, è un momento così ma sappiamo reagire. L'espulsione ci ha penalizzato, ma siamo stati compatti e attenti, senza mollare". Dia è tornato al gol dopo due mesi: "Per me lui è sempre stato un titolare, dopo la nazionale ha avuto un piccolo infortunio che lo ha limitato anche negli allenamenti. Lui può giocare sia centravanti che dietro alla punta perché è bravo anche nel cucire il gioco, poi vede la porta e oggi ha fatto un grande gol". La corsa per il quarto posto è sempre più intensa: "Dobbiamo recuperare energie e giocatori sfruttando la settimana lunga. Continuiamo il nostro percorso con convinzione".