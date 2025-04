Lazio, Baroni: "Lotteremo fino alla fine per rientrare in Europa"

"La testa deve esser messa gara dopo gara, lotteremo fino alla fine per riconquistarci questo posto in Europa". Lo ha detto il tecnico della Lazio Marco Baroni ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto in casa del Genoa. "L'amarezza (per l'eliminazione in Europa League, ndr) c'è, però c'è anche la consapevolezza di aver fatto un grande torneo e una grandissima partita di spessore, sotto tutti gli aspetti. Deve essere comunque un punto di partenza, da oggi dobbiamo giocarci tutte le partite per rimanere in Europa, perché la squadra ha dimostrato di meritarselo facendo un percorso bellissimo". "Siamo contenti, Castellanos ha fatto un grandissimo gol, sono contento per lui e per Dia che si è mosso molto bene, ma tutta la squadra ha fatto la partita che sapevamo - ha concluso analizzando il match - In uno stadio difficile e contro una squadra che gioca con grande ritmo. Complimenti ai ragazzi".